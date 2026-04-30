中小企業の景況感を示す指数が、コロナ禍だった2022年9月以来、3年7か月ぶりに大きな下げ幅となりました。中東情勢により、原材料の高騰や調達が難しくなっていることが、経営に影響を及ぼし始めています。日本商工会議所は、今月中旬、全国の中小企業に景気などの状況を調査し、1890社から回答がありました。それによりますと、景気の現状をどう感じているか尋ねたところ、「好転した・変わらなかった」と答えた企業から「悪化し