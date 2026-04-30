食品の消費税減税の議論が進む中、赤沢経済産業大臣が、消費税率の変更に対応しやすい「スマートレジ」を体験しました。赤沢大臣は東京・墨田区の人形焼店を訪れ、経済産業省が普及をすすめる、タブレットなどの端末をレジとして使う「スマートレジシステム」について操作の体験や説明を受けました。スマートレジは、従来のレジと比べて消費税率の増減のためのシステム改修に比較的時間がかからないほか、売上や顧客データなどをま