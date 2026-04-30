2024年の歴史的円安は、日米金利差だけでは説明できない水準まで進み、相場の主導権は投機マネーへと移っていきました。円売りが積み上がる中で相場はバブル的に加速し、やがてその反動によって急反転します。本稿では、、『「2024年 歴史的円安」の真実日本経済を翻弄した「投機円売りバブル」とその破裂』から一部を抜粋し、この「投機円売りバブル」がどのように生まれ、なぜ崩壊したのかを解き明かします。投機筋の自作自演