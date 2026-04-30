今年デビュー60周年を迎えた歌手でタレントの山本リンダさん（75）が5月1日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】75歳とは思えないパワフルさを誇る山本リンダさん少女モデルとして芸能生活をスタートさせたリンダさんは、15歳のときに「こまっちゃうナ」で歌手デビュー。いきなり大ヒットを飛ばし、スターの仲間入りを果たします。その後に出演した「仮面ライダー」