子どもの健康を守るうえで欠かせない予防接種。しかし種類が多く、「何をいつ受ければよいのかわかりにくい」と感じている人もいるのではないでしょうか。こうした不安を軽減するためには、東京都が開設した予防接種ポータルサイトのように、お住まいの自治体や厚生労働省が提供している情報を参考にするのが基本です。本記事では、東京都の予防接種ポータルサイトの内容をもとに、予防接種の基本から定期接種と任意接種の違い、そ