幼稚園や小学校のときは、子どもの成長を感じる行事やイベントは欠かさず行っていた親も、高校生くらいになるとあまり行かなくなるものかもしれません。先日ママスタコミュニティには高校の体育祭に関するこんな質問がありました。『高校の体育祭は見に行っていますか？高校生くらいになると体育祭を見に行く保護者がだいぶ減りますか？それともたくさん見に来ていますか？教えてください』これは子どもが通う学校の風土や地