サウジアラビアの政府系ファンド『PIF』が、LIVゴルフへの支援を打ち切るとの報道が続くなか、米ウオールストリート・ジャーナルは29日、「LIVゴルフはPIFが2026年シーズン限りでツアーから撤退することを30日（木）、選手、及びスタッフに通達する」と伝えた。＜写真＞コンパクトなのに飛ぶ！ラームの“爆速”スイングLIVゴルフは前日に、6月に行われる予定だったルイジアナ大会の延期を決定したばかり。ここでは、今夏に行われ