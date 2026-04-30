今年で20回目を迎える音楽イベント『NAONのYAON』が29日に開催された。日比谷野外大音楽堂改修工事のため、会場を神奈川・横浜BUNTAIに移し『SHOW-YAプロデュースNAONのBUNTAI 2026』として開催された。【ライブ写真】SHOW-YAの熱いステージ！『NAONのBUNTAI 2026』の模様1987年に都市型フェスとして野音で開催されて以来出演者全員が女性、ジャンルや世代を超えた豪華なラインナップ、一夜限りのコラボが毎年話題に。まさに百