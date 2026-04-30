歌手・俳優の小柳ルミ子が30日、自身のインスタグラムを更新。4月18日に大阪・サンケイホールブリーゼで開催した「デビュー55周年記念＆新曲ヒット御礼！ヒストリーライブ in 大阪〜『わたしの城下町』から『愛は輪廻転生』まで〜」のステージショットを公開した。【写真】深スリット衣装で激しくパフォーマンス！73歳・小柳ルミ子投稿で「4/18 55周年LIVE」「会場にいらっしゃれなかったファンの皆様のご要望にお応えして」