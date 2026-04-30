シカと衝突して転倒したとみられるバイクの男性を軽乗用車でひいて逃走したとして、群馬県警渋川署は３０日、車を運転していた同県東吾妻町、職業不詳の女（６１）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）と道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕した。ひかれた同県高崎市、会社員野口正己さん（６１）は搬送先の病院で死亡した。発表によると、女は２９日午前１時３０分頃、同県渋川市の上信自動車道で倒れていた野