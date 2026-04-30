東京・福生市で男が少年をハンマーのようなもので殴るなどした事件で、警視庁は現場から逃走している男を殺人未遂容疑で公開手配しました。【映像】公開手配された容疑者の顔 （実際の映像）公開手配された高林輝行容疑者（44）はきのう午前7時半ごろ、福生市加美平で17歳の少年をハンマーのようなもので殴り、殺害しようとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、高林容疑者は少年を殴ったあと自宅に戻ると、駆けつ