ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¤Ò¤­¤³¤â¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤Ò¤­¤³¤â¤êÅö»ö¼Ô¤È²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ë£Î£Ð£ÏË¡¿Í¡Ö£Ë£È£ÊÁ´¹ñ¤Ò¤­¤³¤â¤ê²ÈÂ²Ï¢¹ç¡×¤Ë¤è¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï£³£¶¡¦£¹ºÐ¤Ç£²£°£±£´Ç¯£³£³¡¦£±£±ºÐ¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»ö¼Ô¤Î¤¦¤Á£´£°ºÐ°Ê¾å¤¬£´£³¡¦£±¡ó¡¢£µ£°ºÐ°Ê¾å¤¬£±£²¡¦£·¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¹âÃÎ¤Ï¡Ö¡Ø¤Ò¤­¤³¤â¤ê£´£°ºÐ°Ê¾å¤¬£´³äÄ¶¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦