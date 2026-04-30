【あつまれ どうぶつの森：更新データ「Ver. 3.0.3」】 4月30日 配信開始 任天堂は4月30日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーション「あつまれ どうぶつの森」において、更新データ「Ver. 3.0.3」の配信を開始した。 今回のアップデートでは、25周年記念アイテムとして配布された「はっぱのオブジェ」がたぬきショッピングの家具カタログからも購入で