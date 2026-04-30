【パワフルプロ野球2026-2027】 6月11日 発売予定 価格： 通常版（パッケージ・DL）8,470円 パワフルエディション（DL専売）10,670円 ※PS4はダウンロード専売 CEROレーティング：A（全年齢対象） プレイ人数：1～4人 コナミデジタルエンタテインメントは、6月11日に発売を予定しているプレイス