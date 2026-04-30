「あの人、めっちゃカッコいい」俳優の田中みな実が、韓国俳優を大絶賛した――。田中みな実○田中みな実、韓国ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ?』にハマる25日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)には、コラムニストのジェーン・スーがゲスト出演。最近、はじめて東京・銀座の高級クラブに行ったと明かしつつ、「女性向けのクラブがあったらいいよね。接客も女性で、話を聞いて