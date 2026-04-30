折田汽船によりますと、鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は、機材トラブルのため、来月6日まで欠航すると発表しました。 折田汽船はホームページ上で「復旧に向けて調査および工事内容の協議を行っております」としています。 ・ ・ ・