【モデルプレス＝2026/04/30】Leminoが、2026年3月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計した「Lemino 人気作品月間ランキング」を発表した。【写真】柳楽優弥＆笠松将、レッドカーペット登場◆3月のLemino韓流・アジア人気作品ランキング発表韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2026年3月ランキング第1位には、「復讐代行人3〜模範タクシー〜」が5ヶ月連続でランクイン。本作は、表向きは普通のタクシー会社ムジゲ運輸