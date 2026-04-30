種子島・屋久島地方と奄美地方では、きょう30日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。気象台は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。 気象台によりますと、東シナ海にある前線を伴った低気圧が種子島・屋久島付近を通過する見込みです。この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、鹿児島県内全域で、大気の状態が