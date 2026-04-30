阪神に故障者が続出している。攻守の要である近本光司が2026年4月26日の広島戦（甲子園）で死球を受けて途中交代。「左手首の骨折」で長期離脱が避けられない事態となった。さらに、28日のヤクルト戦（神宮）で中野拓夢、森下翔太がいずれも自打球を受けて途中交代。足を引きずりながらグラウンドを引き上げており、患部の状態が気になる。「我慢の戦いが続くと思います」近本に続き、中野と森下もケガで試合に出場できない事態に