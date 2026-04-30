多少の好き嫌いはあっても良いが偏食にならないよう工夫できる事とは 偏食にならないよう工夫できる事 好き嫌いはあってもいいので「これなら食べられる」ものを見つけて だれにでも好き嫌いはあるものです。たいていの場合は苦手な食品の栄養を補う何かが必ずあります。加齢とともに食の好みが変化することもありますが、多少の好き嫌いはあってよいのです。ただ、肉や魚全般が嫌い、野菜全般が嫌いといって、まったく食べ