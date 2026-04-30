疲れ知らずのスーパーおばあちゃんMCIと診断されて本山式筋トレに挑戦わずか３カ月で認知検査クリア 疲れ知らずのスーパーおばあちゃんMCIと診断されて本山式筋トレに挑戦わずか３カ月で認知検査クリア 【体験者の声】「私たちMCＩ＆認知症初期から回復しました！」女性80代 元公務員 当時84歳でしたが、暑い中、朝から夕方まで庭の草むしりをやっても疲れを知らず、孫たちから「おばあちゃんはス&#