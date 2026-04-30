天皇賞(春)のステップレース 出走頭数、３着以内馬の数ともに断トツの［３・６・５・49］の阪神大賞典組が主力。 東のステップレースとなる日経賞組は［２・１・２・33］と大きく水を開けられており、出走頭数こそ少ないものの［２・１・０・５］の大阪杯組の方が期待値は高い。 25年はこれまで好走例が少なかったダイヤモンドＳ組のヘデントールが勝ち、サウジアラビアのレッドシーターフＨ