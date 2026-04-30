岡山県が運営する結婚支援システム「おかやま縁むすびネット」の利用による成婚数が2025年度は62組だったことが分かりました。 2017年に始まった「おかやま縁むすびネット」は、インターネット上で結婚を希望する人を見つけ、面会を申し込むことができるものです。岡山県によりますと、2025年度の「引き合わせ成立数」は1838組、30日間の「交際お試し期間」に進んだのが776組、成婚は62組だったということです。 2