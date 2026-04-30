USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.606.726.176.76 1MO7.565.985.996.62 3MO8.126.026.656.80 6MO8.616.167.247.12 9MO8.776.347.587.37 1YR8.926.587.877.57 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.339.487.30 1MO6.648.776.74 3MO7.469.096.96 6MO8.139.327.19 9MO8.479.