新緑に映える城下町や山々城を歩くのが気持ちいい季節になった。石垣や堀も、天守や櫓も、新緑のなかで一段と映える。山城を登れば汗は噴き出すが、夏にくらべればずっとマシだ。では、どの城を訪れるか。今年はどうせなら、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の主人公、羽柴（豊臣）秀長が築いたり、築かせたり、城主を務めたりした城がいい。おすすめの7城をピックアップした。【写真】「豊臣兄弟！」めぐるおすすめの7城を写真で