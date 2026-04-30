俳優・山田裕貴の激変姿に、注目が集まっている。今月１７日の投稿で初めて韓国を訪れたことを明かしていた山田は、２９日までに自身のインスタグラムを更新。「カンジャンケジャンヤマチャンが蟹になっちゃうラジオありがとうございました東リべ＆爆弾の岡田プロデューサー夫妻と行った（おふたりと旅行は２回目）また行きましょう」とつづり、カンジャンケジャンを食べる自撮り動画をアップした。また、「他にもいっぱ