物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は4月16日に亡くなった今西和男さんを取り上げる。＊＊＊【写真を見る】森保監督も注目する「現役中学生」の選手とは？森保監督に受け継がれた姿勢今西和男さんは日本サッカー界の名伯楽だ。日本代表の森保一監督を筆頭に、今西さんが見いだして育てた選手の多くが、指導者としても実績を残している。森保監督は