千葉県袖ケ浦市にあるテーマパーク「東京ドイツ村」が30日、公式インスタグラムを更新。毎年夏に開催していた「バッサースライダー」について、営業を終了すると発表した。【写真】東京ドイツ村「バッサースライダー」終了を伝えるスタッフスタッフが頭を下げてお詫びする写真を添えて「東京ドイツ村からのお知らせ」と題し、「毎年夏に開催しておりました『バッサースライダー』ですが、老朽化に伴い、営業を終了させていただ