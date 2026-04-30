【ワシントン＝栗山紘尚】米連邦最高裁は２９日、選挙区割りを決定する際に、人種を考慮することを制限する判決を言い渡した。米国ではかねて、マイノリティー（人種的少数派）の投票権を保護するために区割りに一定の配慮をしてきたが、今後の選挙で見直しが進む可能性がある。米メディアが一斉に報じた。黒人などのマイノリティーは、野党・民主党を支持する傾向にあり、与党・共和党は今後、区割りの見直しを進めるとみられ