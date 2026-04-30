『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月30日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】瓶のふた「蓋が千切れてしまった場合は、スプーンの反対側を入れて、テコの原理を使うと簡単に取れます」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは瓶についたプラスチックのふたの画像を添えて「取り出そうとして、蓋が千切れてしまった場合は、ス