俳優の梅沢富美男（75）が20日、自身のインスタグラムを更新。知られざる事実を明かした。「自由が丘のヒアリングストアさんで新しい補聴器をつくって頂きました」と梅沢。「ご存知のかたもいらっしゃると思いますが、僕は70才を過ぎて補聴器ユーザーになりました」と明かした。「補聴器というと隠す芸能人の方多いのですが、目が悪かったら眼鏡をするのと一緒だと思うんですよ。認知症防止にもなりますし、もっと補聴器ユー