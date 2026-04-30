6人組ガールズグループNMIXX（エンミックス）が、新アルバムの収録曲「Crescendo」のミュージックビデオ（MV）を公開した。5月11日にミニアルバム「Heavy Serenade」をリリースする。所属企業JYPエンターテインメントは27日、YouTube公式チャンネルに、同曲のMVティザー絵像を公開し、翌28日にMV全編を公開して新アルバムのリリースに向け、ムードを高めた。韓国メディアのマイデーリーは30日「ポスト・アポカリプス（戦争、疫病、