カタール・ワールドカップでの躍進はサプライズと騒がれた。だが、その後の活躍から、日本代表は有力チームのひとつという下馬評で北中米大会に臨む。３月の国際親善試合で、スコットランドやイングランドを敵地で下したことにより、注目度はさらに高まっているはずだ。米サイト『Rotowire』は４月27日、日本がオランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦するグループFを展望。森保一監督率いるサムライブルーについて、「スペ