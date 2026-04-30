4月30日（現地時間29日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズがホームのリトル・シーザーズ・アリーナでオーランド・マジックとの第5戦に臨んだ。 1勝3敗と崖っぷちのピストンズはジェイレン・デューレン、トバイアス・ハリスの連続得点で始まると、ケイド・カニングハム、アサー・トンプソン、ダンカン