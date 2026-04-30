ＲＯＢＯＴＰＡＹＭＥＮＴが３日続伸している。この日、督促・回収のデジタルインフラ「債権回収ロボ」が、整骨院・鍼灸院・美容サロン向けにＩＴソリューションを展開するクロスリンク（東京都港区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。 クロスリンクは、整骨院・鍼灸院・美容サロンに特化した予約システム「ワンモアハンド」や電子カルテ「カルッテ」などを展開。既にロボペイの提供する請求・債権