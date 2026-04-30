午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２３４、値下がり銘柄数は１３０９、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がり上位に金属製品、食料、海運。値下がりで目立つのは陸運、建設、銀行、非鉄金属、電気・ガス、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS