電通総研が続伸している。２８日の取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高４３８億２０００万円（前年同期比８．９％増）、営業利益６５億８８００万円（同１４．０％増）、純利益４６億４８００万円（同１３．１％増）と２ケタ増益で着地したことが好感されている。 受託システム開発がメガバンクや政府系金融機関、信託銀行向けに拡大した金融ソリューションや、統合人事ソリュӦ