モリタホールディングスは３日ぶりに急反落し、年初来安値を更新した。前営業日２８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１１５５億円（前期比０．９％減）、営業利益予想は１４５億円（同６．２％減）、最終利益予想は９７億円（同２．６％増）としており、営業減益を嫌気した売りが出ている。なお、２６年３月期は売上高が１１６５億９６００万