瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雨が降っています。昼過ぎ以降も雨雲がかかるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で15度、高松で16度の予想です。29日よりも5度程度気温が低く、3月中旬から下旬並みの気温になります。 5月1日も低気圧や前線の影響で雨が降りますが、昼前からは曇りのところが多くなるでしょう。ただ、朝から夕方にかけて雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。風は海沿いを中心