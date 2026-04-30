開催：2026.4.30 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 4 - 3 [タイガース] MLBの試合が30日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとタイガースが対戦した。 ブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチー、対するタイガースの先発投手はタリク・スクバルで試合は開始した。 1回裏、3番 オジー・アルビーズ 2球目を打ってレフトスタンドへのツ&