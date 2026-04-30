開催：2026.4.30 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 4 - 5 [カージナルス] MLBの試合が30日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカージナルスが対戦した。 パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するカージナルスの先発投手はニール・パランテで試合は開始した。 3回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 5球目を打ってレフトへのタイムリ}