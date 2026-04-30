レアル・サラゴサに所属する元アルゼンチン代表GKエステバン・アンドラダに13試合の出場停止処分が下された。29日、スペイン紙『アス』が伝えている。アンドラダは26日に行われたセグンダ・ディビシオン第37節の降格圏内同士の残留をかけた大一番となったウエスカ戦に先発出場していたなか、0−1と追いかける場面の後半アディショナルタイムにハーフウェイライン付近からのフリーキックを蹴ろうとしていた際に、オンフィールド