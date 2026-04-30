【その他の画像・動画等を元記事で観る】 aespaのNINGNINGが、GUCCIの新グローバル・ブランドアンバサダーに起用された。 ■「幼い頃からグッチに憧れてきたので、メゾンのデザインを新たな世代や感性へ届ける一翼を担えることが、夢のようです」（NINGNING） 圧倒的なステージプレゼンス、卓越したボーカル力、そして独自のアーティスティックな感性で高い評価を受けるNINGNINGは、新世代を