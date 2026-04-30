田谷 [東証Ｓ] が4月30日午前(10:40)に決算を発表。26年3月期の最終損益(非連結)は1億6000万円の赤字(前の期は6200万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、従来予想の2000万円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年3月期は1000万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の最終損益