30日11時現在の日経平均株価は前営業日比618.76円（-1.03％）安の5万9298.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は234、値下がりは1309、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は257.05円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、フジクラ が58.53円、東エレク が44.25円、豊田通商 が39.42円、コナミＧ が24.64円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ で、日経平