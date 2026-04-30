2026年4月29日、中国メディアの観察者網は、中国が5月に硫酸の輸出を停止するとの報道を受け、海外バイヤーの間で「代替供給源がない」との混乱が広がっていると報じた。記事は香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストの報道として、米国・イスラエル・イランの紛争が3カ月目を迎える中、肥料生産や金属加工に不可欠な硫酸が市場の関心事になっており、世界の硫黄生産の約4分の1を占める湾岸地域での軍事衝突とホルムズ海峡の航