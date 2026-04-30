ゴールデンウィーク初日の29日、秋田市の海沿いにある防波堤付近に体長約1mのクマが現れた。秋田県では4月だけでクマの目撃が300件を超えている。一方、福島市では“クマの目撃情報”が寄せられ、1000人以上が参加予定だったウォーキングイベントが中止になったが、目撃者がクマと人を見間違えた可能性もあるという。釣りイベント近くの防波堤付近にクマが出没29日午前10時頃、秋田市で体長約1mとみられる真っ黒いクマが撮影された