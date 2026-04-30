“老後資金2000万円”とよく言われるが、物価が上がり続ける中、いったいいくら老後資金を準備すればいいのだろうか…？ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんが解説する。文＝高山一恵ここのところ、食品や日用品だけではなく、ありとあらゆるサービスの価格が値上がりしています。少し前に老後2000万円問題が話題になりましたが、最近のインフレ傾向で老後2000万円問題ではなく、4000万円問題になるのではないかとも言われて