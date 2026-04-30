俳優の豊川悦司（64）が30日、自身のインスタグラムを更新。昨年8月以来の投稿で近影を披露した。豊川は、英文で「招待してくれてありがとう。素晴らしい日だった。ラルフ・ローレンを着る喜びがより深まりました。彼は本当にクールだ」と投稿。イベントでの全身ショットを披露した。続く投稿では「Little by little（＝少しずつ）」とコメント。ややふっくらした印象でほほえむ写真をアップした。この投稿にフォロワーか