新学期が始まり小学校や中学校などでは子供の運動器健診が行われています。その中の項目にあるのが「しゃがみこみ」。子供がかかとを地面につけたまま、両手を横に下ろしてしゃがめますか？かかとが浮いたり、両手を前に出さないと後ろに転倒してしまう人は骨盤の歪みや足の筋肉の衰え、かかとの弱体化など何らかの健康リスクが疑われます。今こうしたトラブルが小学生に多く見られます。本当はかかとに原因があるにもかかわらず、